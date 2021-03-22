من 35 إلى 350 جنيها.. أسعار «شنطة رمضان»

قال أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية، إن المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، شكل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لرصد الأسعار بالمعارض والأسواق، وحل أي مشاكل تواجه أي تاجر لتسهيل عملية البيع، وذلك حرصا لتقديم السلع الرئيسية للمستهلك في شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة.وأضاف أن الأسعار مستقرة هذه العام والبضائع موجودة بكميات كبيرة تكفي حتى بعد رمضان، مشيرا إلى أن كل أسواق المنتجات سواء بلح أو بقوليات جاهزة وموجودة والشعبة ترصد كل التحركات للأسعار أولا بأول.ولفت إلى أنه قد يحدث ارتفاع طفيف بالأسعار لا يزيد عن 4 أو 5% بسبب حركة العرض والطلب.وبحسب أحمد الباشا، فإن شنطة رمضان تبدأ أسعارها من 35 جنيها حتى 350 جنيها حسب التجهيز، مؤكدا أن أسعار المنتجات بالمعارض بنفس أسعار التكلفة بتخفيضات تصل إلى ٢٥٪ في بعض السلع، تسهيلا على المواطنين للشراء.وأوضح أن أسعار الجملة لمحصول اللوببا يصل إلى 17.5 و18.5 جنيه، والعدس 13.5 جنيه حتى 18.5 جنيه، والبلح من 8 جنيهات حتى 25 جنيها، والفاصوليا 19.5 جنيه، والفول 7.80 حتى 11.5 جنيها.