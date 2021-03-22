شمال سيناء تناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

ناشدت محافظة شمال سيناء المواطنين، اليوم الاثنين، بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية شهر مارس الجاري، ودفع رسوم جدية التصالح بمجالس المدن، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة.وقال المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة - في بيان اليوم- إن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين بهذا الخصوص، حيث تم تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح بنسبة 50%، كما تم تحديد مبلغ 50 جنيها لمتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح للمساحات حتى 100 متر في جميع مراكز المحافظة الستة.ووجه رؤساء مجالس المدن بسرعة تفعيل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في مخالفات البناء، والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، بعد انتهاء الموعد المحدد.