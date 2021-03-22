الإمارات: تقديم 75.957 جرعة جديدة من لقاح كورونا

أعلنت وزراة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن تقديم 75.957 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاءها حتى الآن، بلغت 7.374.725 جرعة، بمعدل توزيع 74.56 جرعة لكل 100 شخص.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تسجيل 1.871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 185.531 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 442.226 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.445 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.144 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 424.840 حالة.