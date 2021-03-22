الشيوخ يوافق نهائيًَا على قانون هيئة الجودة في التعليم الفني والتقني

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وبصفة نهائية علي مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني.ويحتوى مشروع القانون على 21 مادة فى أربعة أبواب، ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات والبرامج.كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة.