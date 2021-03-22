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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الهيروين فى باب الشعرية

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:01 م
الهيروين
الهيروين
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وذلك بتهمة حيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه فى دائرة قسم شرطة باب الشعرية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من المنطقة مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قام بإحراز 700 قرص مخدر ترامادول، استعدادا لترويجها وتوزيعها على عملائه فى دائرة قسم شرطة باب الشعرية، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اتخذ من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، تفيقد بقيام عاطل بالاتجار المخدرات، متخذا من دائرة قسم باب الشعرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم حيث عثر بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بلغت 700 قرص مخدر ترامادول، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات.

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