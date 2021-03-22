وزيرة الصحة: تطعيم الأطباء بلقاح «سينوفارم» بناءً على طلبهم

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم تطعيم الأطقم الطبية بالدفعة التي وصلت من لقاح سينوفارم الصيني.وأوضحت "زايد" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن تطعيم الأطباء باللقاح الصيني بناءً على رغبتهم، مشيرة إلى أنه تم استقبال ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية.وأكد أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.يذكر أن مصر استقبلت ٣٠٠ ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية في شهر فبراير الماضي، هدية أيضًا من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر والصين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ما يُساهم في تعزيز الأنظمة الصحية في البلدين.