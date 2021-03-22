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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تعلن توزيع 1575 عمامة أزهرية

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:08 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة العاشرة من العمامة الأزهرية على الأئمة المستحقين لها، وعددها 1575عمامة أزهرية، ليصل إجمالي ما تم توزيعه إلى 17476 عمامة أزهرية حتى تاريخه.

وأوضحت الأوقاف أن البدء في توزيع العمامات سيكون من يوم الأحد الموافق 28- 3- 2021م حتى يوم الخميس الموافق 1- 4- 2021م.


يذكر أن وزارة الأوقاف وقعت تعاقدا مع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لتوفير 16 ألف زي أزهري جديد كدفعة أولى من التعاقد، نهاية العام الماضي 2020.

وجرى الاتفاق بين وزير الأوقاف، أحمد عمرو رجب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، على توسيع أطر التعاون بين الوزارة والشركة، وبخاصة في مجال توفير الزي الأزهري المتميز للأئمة، وجار الإعداد لتوقيع عقد المرحلة الثانية من توفير الزي الأزهري من الشركة للوزارة.

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