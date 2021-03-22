مسؤول أوروبي: تحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا 14 يوليو

توقع مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون تحقيق المناعة الجماعية،ضد فيروس كورونا المستجد في أوروبا بحلول 14 يوليو القادم.وقال بريتون في تصريحات صحفية أذاعتها وكالة الأنباء الإيطالية آكي اليوم الاثنين، أن أوروبا هي الآن القارة التي تنتج العدد الأكبر من اللقاحات، وأن التأخير في حملة التطعيم مقارنة بالولايات المتحدة وبريطانيا، لا يتعدى الثلاثة أسابيع.. مؤكدًا أنه لن يحدث نقصان في اللقاحات، ستكون جاهزة وبسرعة كبيرة.وأضاف المفوض أن الهدف هو حصانة أوروبا بنهاية يونيو القادم وتنتهي بالوصول الى يوم 14 يوليو ستكون أوروبا قد حققت الحصانة.