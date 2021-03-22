«اشتية» يهيب بالفلسطينيين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أهاب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بالمواطنين ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة للوقاية وللحد من انتشار فيروس كورونا، رغم إطلاق حملة التطعيم يوم أمس.وأوضح أشتية - في اجتماع الحكومة، عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)، اليوم الإثنين- أن الإجراءات قد تم اتخاذها بالتشاور مع لجنة الطوارئ، ومجلس الوزراء، والمحافظين، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أن التطعيم مهم، ولكن الالتزام بالإجراءات مهم أيضا، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين (وفا).وثمّن رئيس الوزراء صمود أبناء شعبنا المدافعين عن أرضهم في مواجهة الاستيطان، مقدما التعازي لعائلة الشهيد عاطف حنايشة الذي قضى برصاص الاحتلال، وهو يدافع عن أرضه، في بيت دجن شرق نابلس.وفي سياق آخر، أشار إلى أن الحكومة تعمل من أجل التحول الرقمي، ولذلك يتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر مع شركات الاتصالات تخفيض الأسعار، بما يتيح استخدام خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما هو أرخص وأسرع وأكثر جودة، معربا عن أمله أن يكون هذا التخفيض ملموسا لدى المواطنين، ويعكس نفسه بشكل إيجابي.