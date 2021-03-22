اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

أمرت الحكومة اليونانية الأطباء الذين يعملون في القطاع الخاص بالمساعدة في المستشفيات الحكومية في علاج مرضى كوفيد19-، حيث يسعى نظام الصحة العامة جاهدا للتعامل مع ارتفاع أعداد الإصابات.وصدر المرسوم اليوم الاثنين، بعد أن استجاب 61 طبيبا فقط لنداء للتطوع، وفقا لتقرير بثته هيئة الإذاعة اليونانية.وذكرت الحكومة أن هناك حاجة إلى 200 طبيب لإغاثة النظام الصحي.وقال وزير الصحة فاسيليس كيكيلياس: "للأسف، تطوع عدد قليل فقط، نحن الآن نطلب من الأطباء الخدمة من أجل تعزيز المستشفيات".ووضعت الحكومة اليونانية بالفعل قانون الطوارئ اللازم العام الماضي، والذي يسمح أيضا للسلطات باستدعاء الأطباء من المستشفيات الخاصة.