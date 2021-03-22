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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بقرى كفر الشيخ بـ1.5 مليون جنيه

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:57 م
شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات أهالي القرى والفئات الأكثر احتياجًا في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، ومن هذه المشروعات رفع كفاءة خدمات الكهرباء، واحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرى بتكلفة استثمارية مليون و610 آلاف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورعاية المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وأوضح اللواء نور الدين، أن الهدف من المبادرة السعي لتقليل الأعطال بشبكات الجهد المنخفض واستقرار التيار الكهربائي، والتي تضمنت إحلال وتجدي شبكات الجهد المنخفض " احلال وتجديد محولات ( الشنوانى 3،2،1 – قمحاوي – المستشفى بأم سن – السيد خليل – احمد عرابي – محول 72 رقم 1) بـ 235 عامود بمركز ومدينة الرياض ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 705 الف جنيه، وشملت المبادرة احلال وتجديد 3 محولات ( الحلاجين – ابوخشبه – معزور – الزياتين البحرية ) بـ 86 عامود و1،2كم موصلات منخفض بمركز ومدينة سيدى سالم ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 278 الف جنيه، وذلك لتحسين جودة التغذية الكهربائية، وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة.

واضاف نورالدين، تحسين الخدمة للمستفيدين بالقرى المختلفة، هدفها هو ان يحصل المواطن على اعلى جودة وأفضل كفاءة، وشملت احلال وتجديد محول ( قطب ابراهيم – الخادمية ) بـ 1،5 كم موصلات منخفض بقرى شرق كفرالشيخ ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 26الف جنيه، بالإضافة الى احلال وتجديد شبكات الكهرباء بمركز ومدينه قلين بإجمالي تكلفة 601 الف جنيه حيث تم احلال وتجديد قرية المنشأة الشرقي بـ 60عامود و4كم موصلات ليستفيد منها أهالي القرى، كذا احلال وتجديد قرية المعهد الديني بـ40عامود و3كم موصلات ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة، وكذلك احلال وتجديد محول المقطم القديم بـ 12 عامود ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة، لتحسين وتطوير أداء الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدف رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد نورالدين، أهمية استقرار التغذية الكهربائية، وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مشددا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

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