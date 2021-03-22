البورصة العراقية تغلق منخفضة بنسبة 0.95%

سجل مؤشر" البورصة" العراقية، اليوم، انخفاضا بنسبة 0.95%، متوقفا عند 601.34 نقطة.وانخفضت "بموجب المؤشر" أسهم 5 شركات، وارتفعت أسهم 15 أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 5٫017٫893٫124 سهم، بقيمة 2٫668٫821٫779 دينار عراقي، تحصلت من إبرام 991 صفقة، شملت 21 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.