وزيرا التنمية والآثار يصلان الشرقية لافتتاح مسار العائلة المقدسة

وصل الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رافقهما الدكتور ممدوح غراب، لمحافظة الشرقية، لافتتاح أعمال تطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بمنطقة تل بسطة بمدينة الزقازيق.من المقرر أن يعقب الافتتاح جولة تفقدية لوزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بمدينة الزقازيق.