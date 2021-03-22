وزيرة الصحة: توقيع اتفاقية بين مصر والصين لتصنيع لقاح «سينوفارم»

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم توقيع اتفاقية بين مصر والصين لتصنيع لقاح «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس كورونا.وأوضحت "زايد"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في ديوان الوزارة، أنه سيتم توفير كميات كبيرة من لقاح «سينوفارم» الآمن وتوفيره لكافة الدول المجاورة فور البدء في تصنيعه.وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن مجال تصنيع اللقاحات أحد المحاور المهمة للوفاء باحتياجات الشعوب في ظل تسابق العديد من الدول للحصول على اللقاحات، لافتة إلى أنه جارٍ العمل لتصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات في إفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، حيث تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية، وعدد من المختصين الدوليين في مجال تصنيع اللقاحات، فضلًا عن الجهود المبذولة لنقل تكنولوجيا التصنيع في مراحلها المختلفة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المنتجة للقاحات، معربة عن استعداد مصر لتوفير احتياجات الدول الإفريقية من لقاحات فيروس كورونا المستجد وذلك فور البدء في التصنيع.