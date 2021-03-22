«الحجرف» يستقبل سفير الإمارات بالرياض لبحث العمل الخليجي المشترك

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم الإثنين، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.ووفقًا لما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان لها اليوم عبر موقعها الرسمي، جرى خلال الاستقبال بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما حققته من إنجازات تكاملية تحقيقًا لأهداف مجلس التعاون، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون، بالسفير الإماراتي في الرياض، معربًا عن بالغ التهاني له بمناسبة تعيينه في هذا المنصب الرفيع، متمنيًا له التوفيق في مهامه الدبلوماسية.