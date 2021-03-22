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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 32 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بالمنيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قاد الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا حملة لمتابعة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد بالمواصلات العامة والمقاهي والمطاعم تم خلالها تحرير 32 مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

قال الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء للمتابعه المستمره للالتزام بالإجراءات الاحترازيه بشوارع مدينة المنيا، تم من خلال حملة ضمت اعضاء من ادارة الامن والايرادات وادارة المتابعه، ومساعد رئيس حي شمال المنيا قامت بالمرور على المقاهي والمحلات والصيدليات بشوارع المدينة، حيث تم تحرير 32 محضر مخالفه عدم لعدم ارتداء كمامه والتصالح علي المخالفات المحررة بدفع الغرامات الفورية.

من ناحيته أكد العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا انه لا تهاون في متابعة الاجراءات الاحترازيه وان جهود الوحده المحليه والأحياء والقري التابعه بتنظيم دوريات مستمره للمتابعه تطيبق الإجراءات الاحتزاريه الخاصه للحد من انتشار فيروس كورونا مستجد من فض التجمعات وغلق اي محلات او اسواق غير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية.

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