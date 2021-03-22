الاحتلال يغلق الطريق الرابطة بين بيت إكسا والقدس بالأسلاك الشائكة

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الطريق الرئيسي الرابطة بين قرية بيت إكسا ومدينة القدس المحتلة.وأفاد شهود عيان لوكالة فلسطين الجديدة، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق بالأسلاك الشائكة، ومنعت حتى المواطنين من التنقل مشيا على الأقدام، علما أنها مغلقة أمام المركبات منذ العام 2006.يشار أن قرية بيت إكسا محاصرة بجدار الفصل العنصري، ويقطنها قرابة ألفي نسمة، وتحاول سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضيها.