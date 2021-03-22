وكيل زراعة الوادي الجديد يتفقد محصول البطاطس بالفرافرة

تفقد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، العديد من المشروعات الهائلة بالفرافرة وأبو منقار، والتي تهدف نحو التوسع في الزراعات وزيادة التصدير.وتوجه المرسي إلى مجموعة مزارع منها مزرعة دالتكس للتطوير الزراعي "محطة مريم للبطاطس" حيث التقى بمسؤول محطات الجنوب المهندس كريم محمد ومهندسين الجودة والتشغيل بالمحطة ولجنه الحجر الزراعي، ولجنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم زراعة محصول البطاطس بمحافظة الوادي الجديد هذا العام 78201.4 فدان والمنزرع بالفرافرة 24417 فدان واكبر مساحة منزرعة بالعوينات بمساحة 51217.12 فدان.كما التقي المرسي بلجنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء واثني سيادته علي دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الوادي والتي تهدف الي تطوير منظومة الرقابة علي سلامة الغذاء من خلال تحديث التشريعات وتوحيد جهات الرقابة المتعددة في جهة واحدة هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتتولي المسؤلية كاملة ولتعمل علي تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر لتتوافق مع المعايير العالمية بما يحققه ذلك من مردود ايجابي علي صحة المواطن المصري كما تساهم في نمو صادرات مصر من الأغذية والحاصلات الزراعية من خلال تحقيقها للمعايير العالمية ودعم الاستثمار.