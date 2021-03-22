سفير الصين بالقاهرة: اللقاحات آمنة وفعالة وليس لها أي آثار جانبية

قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن الصين تعمل على توفير كل الدعم للدول بتوفير لقاحات كورونا، مشيرا إلى أن اللقاحات الصينية آمنة وفعالة وليس لها أي آثار جانبية.وأضاف أن الصين تعمل تقريبا على ١٧ لقاحا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسنعمل مع مصر على تصنيع لقاحات كورونا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن، بالتعاون مع السفير الصيني بالقاهرة، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت، أول أمس، وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بإجمالى 300 ألف جرعة.وأوضحت أن الشحنة السابقة التى بلغت 300 ألف جرعة تم اعتمادها من جانب الهيئة العليا للدواء، وسيتم توزيعها على كافة مراكز اللقاح.