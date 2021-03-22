ضبط تروسيكل غاز دون ترخيص بحمولة 20 أسطوانة بمركز سنورس بالفيوم

شنت الرقابة التموينية بإدارة سنورس التموينية، بالفيوم حملات مكبرة على الأسواق والمخابز، والمستودعات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، وبرئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس.فقد تم ضبط تروسيكل غاز دون ترخيص بناحية بندر سنورس بحمولة 20 أسطوانة غاز صغيرة قبل البيع بالسوق السوداء بالفيوم، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحضر اللازم.وشدد المهندس هشام سعيد، على الإدارات التموينية بالقرى، بضرورة المراقبة على السلع والمواد الغذائية وإحالة المخالفين للقانون، مع ضمان توفير كافة الاحتياجات من السلع، استعدادًا لشهر رمضان والتأكد من صلاحيتها في كافة المنافذ والأسواق.