«طالبان» تسيطر على إحدى ضواحي إقليم لوجار الأفغاني

أعلنت مصادر في أفغانستان اليوم الإثنين سيطرة جماعة "طالبان" على إحدى ضواحي إقليم "لوجار" بعد اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن.ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن مصادر أن الاشتباكات وقعت ليل الأحد وأن قوات الأمن نفذت انسحابا تكتيكيا من ضاحية "شارك" التي تبعد عن العاصمة كابول بحوالي تسعين كيلو متر.من جانبها، أعلنت جماعة "طالبان" السيطرة على قلب ضاحية "شارك" بما فيها مقار الشرطة ومقر الحاكم. فيا لم ترد المزيد من التفاصيل بشأن وقوع ضحايا من عدمه.