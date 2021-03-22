رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 7 آخرين في حادث مروع بالبحيرة

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:52 م
حادث
حادث
البحيرة معوض هويدى
طباعة
لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى (القاهرة الإسكندرية) أمام الكيلو 68 اتجاه القاهرة بدائرة قسم شرطة النوبارية.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص طريق (القاهرة إسكندرية) الصحراوي أمام الكيلو 68 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة الوقائية.

أسفر الحادث عن مصرع، ابيل انسي القسي 43 سنة مقيم الإسكندرية متأثرا بإصابته بنزيف داخلي وتم عمل CpR وتوفى، وتم وضع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، كما تم إصابة أحمد عبد الستار محمد 25 سنة مقيم المنيا بجرح بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد سعيد مصطفى 35 سنهطة مقيم الإسكندرية اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد فتحي محمد مقيم العامرية اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد نصرالله قاسم 40 سنة كفر الدوار اشتباه كسر بالفقرات العنقية وجرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد إبراهيم محمد 48 سنة الإسكندرية اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حسام أحمد خليل 25 سنة إسكندرية اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى النوبارية العام.

تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية للمصابين وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

موضوعات متعلقة

بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي


الصور

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

سجدت شكرًا.. القصة الكاملة لمنح «سيدة التروسيكل» عقود شقة ومحل استجابة للرئيس

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

توفير أكبر محطات العالم للتبريد والتكييف داخل المسجد الحرام

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

قطاع السياحة في ألمانيا ينتقد قواعد الحجر الصحي الجديدة المحتملة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة

العلامة الثالثة فى فن الأجداد.. رحيل «أحمد عبد الوهاب» صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60

مرتبط باسم الشيخ زايد.. موقف ظل محفورا في ذاكرة شاكر عبد الحميد