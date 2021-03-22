مصرع وإصابة 7 آخرين في حادث مروع بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى (القاهرة الإسكندرية) أمام الكيلو 68 اتجاه القاهرة بدائرة قسم شرطة النوبارية.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص طريق (القاهرة إسكندرية) الصحراوي أمام الكيلو 68 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة الوقائية.أسفر الحادث عن مصرع، ابيل انسي القسي 43 سنة مقيم الإسكندرية متأثرا بإصابته بنزيف داخلي وتم عمل CpR وتوفى، وتم وضع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، كما تم إصابة أحمد عبد الستار محمد 25 سنة مقيم المنيا بجرح بالجبهة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد سعيد مصطفى 35 سنهطة مقيم الإسكندرية اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد فتحي محمد مقيم العامرية اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد نصرالله قاسم 40 سنة كفر الدوار اشتباه كسر بالفقرات العنقية وجرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد إبراهيم محمد 48 سنة الإسكندرية اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حسام أحمد خليل 25 سنة إسكندرية اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى النوبارية العام.تم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية للمصابين وجارٍ تحرير المحضر اللازم.