669 إصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الإثنين، تسجيل 669 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية- في بيان أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية- إن نحو 529 من المصابين في حالة حرجة، وتم وضع 211 منهم على أجهزة التنفس الصناعي.وأشارت إلى أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 6098 حالة منذ بدء الجائحة.وفي غضون ذلك، تم تطعيم أكثر من 4.5 مليون إسرائيلي بشكل كامل بجرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا.