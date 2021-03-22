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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العربية لحليج الأقطان» تُحدد موعد إعلان نتائج الأعمال السنوية

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:50 م
جريدة الدستور
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
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قالت شركة العربية لحليج الأقطان، إنها سترسل القوائم المالية المجمعة عن العام الماضي 2020، في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري.


جاء ذلك في بيان للشركة إلى بورصة، اليوم الإثنين.

يشار إلى أن الشركة سجلت أرباح مجمعة بلغت 692 ألف جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 28.12 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 563.74 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 635.03 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة تحولها للربحية إلى انخفاض المصاريف التمويلية للشركات التابعة، وزيادة إيرادات الاستثمارات والإيردات الأخرى، وانخفاض المصاريف العمومية والبيعية.

كانت المؤشرات المالية المستقلة لشركة العربية لحليج الأقطان، عن النصف الأول من العام المالي الحالي، كشفت عن تحقيق صافي ربح بلغ 24.94 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي

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