غلق المساجد المتضررة من العاصفة الترابية بالبحيرة

قال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إنه قرر إغلاق 3 مساجد المتضررة من العاصفة الترابية بقرى مركز كوم حمادة، نهائيا لحين إعادة تطويرها وترميمها، مضيفًا بأن الإدارة الهندسية بالمديرية تقوم حاليا بمعاينة مواقع الـ 3 مساجد لعمل تقاريرها تمهيدا لإعادة ترميم المآذن المنهارة.وأشار وكيل الوزارة، في تصريحات له خلال معاينة موقع انهيار مآذن المساجد الـ 3 بقرى مركز كوم حمادة، إلى أنه جار رفع أنقاض الثلاثة مآذن بقري الحدين وخنيزة، قائلًا:" إنه تم إغلاق مسجد الجنينية " المسجد الكبير، ومسجد أبو بكر الصديق بقري خنيزة والحدين بكوم حمادة".وكانت محافظة البحيرة تعرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لعاصفة ترابية تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بموجة الطقس السيئ تضرب جميع أنحاء الجمهورية، وأسفرت العاصفة الترابية عن سقوط مآذن مساجد الجنينية والمسجد الكبير وأبو بكر الصديق بقرى الحدين وخنيزة ودست الأشراف، دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح بين المواطنين.تعرضت مدن وقرى محافظة البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لعاصفة ترابية تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بموجة الطقس السييء تضرب جميع أنحاء الجمهورية.وأسفرت العاصفة الترابية عن سقوط 3 مآذن لمساجد بقريتي خنيزة والحدين المسجد الكبير بمركز كوم حمادة وبعض المنازل بقرى حوش عيسى، دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح بين المواطنين.وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حالة الطوارئ بجميع الوحدات المحلية تزامنًا مع موجة الطقس السييء وانعقاد غرفة العمليات بالمديرية والوحدات المحلية بشكل مستمر على مدى الـ 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين.