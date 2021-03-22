رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق المساجد المتضررة من العاصفة الترابية بالبحيرة

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:50 م
غلق المساجد المتضررة
غلق المساجد المتضررة من العاصفة الترابية بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
طباعة
قال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إنه قرر إغلاق 3 مساجد المتضررة من العاصفة الترابية بقرى مركز كوم حمادة، نهائيا لحين إعادة تطويرها وترميمها، مضيفًا بأن الإدارة الهندسية بالمديرية تقوم حاليا بمعاينة مواقع الـ 3 مساجد لعمل تقاريرها تمهيدا لإعادة ترميم المآذن المنهارة.

وأشار وكيل الوزارة، في تصريحات له خلال معاينة موقع انهيار مآذن المساجد الـ 3 بقرى مركز كوم حمادة، إلى أنه جار رفع أنقاض الثلاثة مآذن بقري الحدين وخنيزة، قائلًا:" إنه تم إغلاق مسجد الجنينية " المسجد الكبير، ومسجد أبو بكر الصديق بقري خنيزة والحدين بكوم حمادة".

وكانت محافظة البحيرة تعرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لعاصفة ترابية تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بموجة الطقس السيئ تضرب جميع أنحاء الجمهورية، وأسفرت العاصفة الترابية عن سقوط مآذن مساجد الجنينية والمسجد الكبير وأبو بكر الصديق بقرى الحدين وخنيزة ودست الأشراف، دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح بين المواطنين.

تعرضت مدن وقرى محافظة البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لعاصفة ترابية تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بموجة الطقس السييء تضرب جميع أنحاء الجمهورية.

وأسفرت العاصفة الترابية عن سقوط 3 مآذن لمساجد بقريتي خنيزة والحدين المسجد الكبير بمركز كوم حمادة وبعض المنازل بقرى حوش عيسى، دون حدوث إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح بين المواطنين.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حالة الطوارئ بجميع الوحدات المحلية تزامنًا مع موجة الطقس السييء وانعقاد غرفة العمليات بالمديرية والوحدات المحلية بشكل مستمر على مدى الـ 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب


الصور

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

image description

طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

الأكثر قراءة

الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

قطاع السياحة في ألمانيا ينتقد قواعد الحجر الصحي الجديدة المحتملة

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
لواء.حمدى البطران
يوناني يكتب عن ديروط
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
المزيد

الثقافة

«التامنة شمال».. مجموعة قصصية جديدة عن دار فكرة

%50 خصومات على إصدارات نهضة مصر في معارض الإسكندرية والشيخ زايد للكتاب

مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الأول لأطفال أهل مصر بالعاصمة