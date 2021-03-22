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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

390 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى الشرقية خلال 6 سنوات

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:56 م
الكهرباء
الكهرباء
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي استثمارات الوزارة في نطاق قطاع شمال الشرقية، والذي يبلغ عدد المشتركين به نحو 870 ألف مشترك، بلغت نحو 390 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى فبراير 2021.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الإثنين- أنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، حيث تم إحلال وتجديد 7 موزعات جهد متوسط و400 محول وكشك قدرات مختلفة و125 سكينة هوائية جهد متوسط و55 وحدة ربط حلقة جهد متوسط و2500 عمود هوائي جهد متوسط و200 كم خطوط هوائية جهد متوسط و420 كم كابلات أرضية جهد متوسط و1400 عمود جهد منخفض و5000 كم خطوط هوائية جهد منخفض و65 كم كابلات أرضية جهد منخفض و158 صندوق توزيع جهد منخفض.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.. مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، والاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.

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