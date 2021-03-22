«الشيوخ» يوافق على مواد الإصدار بقانون هيئة الجودة في التعليم الفني

وجاء نص المواد كالاتى:



◄ المادة الأولى

◄ المادة الثانية

◄ المادة الثالثة

◄ المادة الرابعة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مواد الإصدار الأربعة من مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى.تسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى العام والخاص وجميع أنواعها ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى.تلتزم مؤسسات التعليم التقنى والفنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى القائمة والخاضعة لاحكام القانون المرافق بالتقدم للحصول على الاعتماد خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.وإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على الاعتماد خلال الاجل المحدد أو أسفرت عملية التقييم عن عدم استيفائها لمعايير الاعتماد خلال المدة المحددة يكون للجهة المشرفة أو التابع لها بالتشاور مع الهيئة اتخاذ الاجراءات او التدابير لتصحيح اوضاع المؤسسة وفقا لاحكام القانون الخاضعة له.يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به على أن تتضمن المفاهيم والمعايير والإجرءات التى تهدف للارتقاء بجودة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف احكامه هذا القانون والقانون المرافق.