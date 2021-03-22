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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المفتي يصدق على إعدام متم بقتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته بالقليوبية

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:45 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
كتب صلاح حسنى
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صدق مفتي الجمهورية على حكم الإعدام لعامل قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض نجلته بطوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق والمستشار عادل على ماهر هلال والمستشار ناجى نصر هلال نصر هلال والمستشار مصطفى عبد المنعم عبد العزيز وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

كانت محكمة جنايات بنها قد قضت برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل على ماهر هلال، والمستشار ناجى نصر هلال نصر هلال، والمستشار خالد على إبراهيم على، والمستشار محمد أبوالفتوح حبص وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في حكم إعدامه، بتهمة قتل زوجته وشقيقه وهتك عرض ابنته، وحددت جلسة الأول من شهر مارس للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

وجاء في أوراق الإحالة للمحكمة، أن المتهم "ا.ع. ا" المقيم بمركز طوخ في محافظة القليوبية، قتل المجني عليه "م.ع " شقيقه عمدا مع سبق الإصرار، وعقد العزم وبيت النية علي ذلك مستخدما سلاح أبيض "سكين" واقترنت الجناية بأخرى وهي قتل "ث.ع.ا " زوجة المتهم إلى جانب هتك عرض "م.ا" 18 عامًا ابنة المتهم.

تعود وقائع القضية إلى إخطار تلقاه اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، بورود بلاغًا من مركز شرطة طوخ بقيام "أ.ع.أ" بقتل زوجته وشقيقه، انتقل المقدم محمود اسماعيل رئيس المباحث وتبين أن المتهم هتك عرض ابنته فأخبرت والدتها، زوجة المتهم، فاشتكت إلى شقيقه الذي عاتب المتهم علي فعلته وتشاجر معه وطرده من منزل العائلة.

وأوضحت التحريات أن المتهم حضر لمنزل الأسرة يوم الواقعة وطعن شقيقه بسكين وبعدها طعن زوجته وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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