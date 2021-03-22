محافظ الوادى الجديد يُصدر توجيهًا بشأن منطقة «درب السندادية»

وجه محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإزالة المباني ذات الخطورة المحيطة بمنطقة درب السندادية بمدينة الخارجة بالتنسيق مع الملاك، حفاظًا على حياتهم لحين الانتهاء من أعمال التطوير الجاري تنفيذها.جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الإثنين، أعمال التطوير بالمنطقة يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، والمهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق بالمحافظة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وخطة المحافظة لاستعادة الوجه الحضاري.