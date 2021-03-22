«ساطور» في رأسها وبترت 3 أصابع.. تفاصيل معركة «الضراير» في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوتشت بقنا، برئاسة الرائد محمد السنوسي رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد نجم، معاون أول مباحث، تفاصيل المعركة الدامية بين ربة منزل وضرتها بقرية العمرة.وأوضحت التحريات أنه كان يوجد خلافات بسبب الغيرة بين الزوجتين ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بينهما في غياب الزوج الذي يعمل حارس على إحدى الأراضي الزراعية، بسبب أطفالهما تطورت إلى قيام الزوجة الأولى بضرب الثانية 4 مرات متتالية بالساطور مما تسبب في إصابتها في الرأس وبتر 3 أصابع.وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، بإصابة شيماء رضوان أحمد، 25 عاما، بجرح نافذ في الرأس، بساطور استقر في رأسها، وبتر في 3 صوابع، وكسور في أماكن متفرقة بالجسم.وكشفت تحريات المباحث، أن خلافات بين المجني عليها و"ضرتها " السبب في إصابتها، حيث ضربتها ضرتها بساطور ما زال مستقرا في رأسها، وبترت 3 صوابع وإصابتها بكسور في أماكن متفرقة بالجسد، بسبب خلافات بينهما.تم نقل المصابة إلى مستشفى أبوتشت العام، ومنها تم تحويلها إلى مستشفى سوهاج، في محاولة لإنقاذها واستخراح الساطور، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.