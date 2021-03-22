بأسعار مخفضة.. تجارية البحر الأحمر تستقبل شهر رمضان بـ4 معارض

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحر الأحمر التجارية، برئاسة خالد رضا عبدالجليل، عن إقامة 4 معارض "أهلا رمضان" فى مدن (الغردقة، والقصير، ورأس غارب، وسفاجا)، وتستمر حتى منتصف شهر رمضان الكريم، مع إرسال طلب من الغرفة فى هذا الشأن للسماح باستخدام 500 ألف جنيه من الاحتياطى بالغرفة لدعم إقامة تلك المعارض، ومثلها لتوزيع شنط وكرتونة رمضان على الأسر المحتاجة والمنتجة وأصحاب معاشات التضامن وتكافل وكرامة، فى هذا الشهر المبارك بجميع المدن والقرى بالمحافظة.وقال خالد عبد الجليل، رئيس الغرفة، في بيان له، إن نسب الخصم المقترحة لجميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية تتراوح من 20 إلى 25% عن المستوى العام لنفس السلع والمنتجات بالأسواق خارج تلك المعارض، وأنه ينتظر أن يفتتح مسئولو المحافظة فعاليات تلك المعارض، على أن تتحمل المحافظة جميع أعباء الإنارة والتأمين والدفاع المدنى، وتشرف مديرية التموين على مدى التزام العارضين بتلك المعارض بمستويات الأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة.ولفت عبدالجليل، إلى أن مجلس إدارة الغرفة، قام باعتماد الحساب الختامى لميزانية 2020، والمحضر لاجتماع جلسة مجلس الإدارة السابق فى ذات الجلسة، فضلا عن وضع الخطوط النهائية لمشروع موازنة العام الجديد 2021، تمهيدا لإقرارها بشكلها النهائى الجلسة المقبلة.