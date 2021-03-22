شمال سيناء: استراتيجية جديدة لتنفيذ الجرعة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، استراتيجية عمل جديدة في تنفيذ الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 28 حتى 31 مارس الجاري.جاء ذلك في الاجتماع المنعقد، اليوم الإثنين، بين إدارتي الطب الوقائي والتثقيف والإعلام الصحي في مديرية الصحة بحضور خالد العقدة مشرف وزارة الصحة، لبحث ومناقشة آلية إعلام المواطنين عن كافة المعلومات الخاصة بالجرعة الثانية للتطعيم من سن يوم حتى ٥ سنوات تحت شعار: "معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال".أكد مدير عام التثقيف والإعلام الصحي الدكتور حاسم حمدي، على توجيهات الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بتكثيف الإعلام عن أهمية الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.من جانبه، وجه مشرف وزارة الصحة خالد العقدة طلاب الامتياز ببذل أقصى الجهد لإعلام المواطنين في مختلف مناطق المحافظة وضواحيها وأحيائها المختلفة خلال الأسبوع الحالى قبل بدء الحملة، وأن يتم التنسيق بين مختلف الجهات والفرق الطبية العاملة فى الحملة، وكذا مناقشة أوجه القصور فى الجرعة الأولى من الحملة والعمل على تحسين الآداء بشكل أفضل للوصول إلى كل طفل مستهدف على أرض المحافظة.وبدوره، أشار مراقب عام مديرية الصحة محمد حمزة إلى تكليفات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي بضرورة الإعلان مسبقا عن الحملة فى مختلف الأحياء والمناطق، واستمراره حتى بداية الحملة يوم 28 الجارى وطوال مدة تنفيذها باستخدام مكبرات الصوت، مؤكدا على ضرورة التعاون المثمر والبناء بين جميع المشاركين واستمرار العمل بروح الفريق الواحد من أجل الوصول إلى تحقيق المستهدف، وهو تطعيم كل طفل والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.واستعرض مسئولو التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة فتحي عثمان ومحمد صلاح فرج خطة إدارة التثقيف والإعلام الصحي للإعلان عن الحملة لتشمل جميع المواطنين على أرض المحافظة، وتوضيح خطورة مرض شلل الأطفال بأنه يمثل كابوسا للأطفال ولا بد من السيطرة عليه من أجل سلامة الأجيال القادمة وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا وأنه يجري تنفيذ ذلك بباقي المناطق على مدار الأسبوع الجاري.كما استعرض مراقب عام الثقافة بإدارة العريش الصحية أحمد مجدي خطة الإدارة فى توصيل التطعيم للأطفال المستهدفين من منزل إلى منزل من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بجميع المراكز الحضرية والوحدات الصحية والمستشفيات.. منوها بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين وكل المتواجدين على أرض المحافظة.