رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الشيوخ» يرفض مقترح الإبقاء على استقلالية «هيئة ضمان الجودة»

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:42 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
رفض مجلس الشيوخ، مقترح الحكومة بالابقاء علي استقلالية الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني، وقرر المجلس حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية"، كونها لها مدلول قانوني ودستوري غير متوافر.

كان النائب النائب محب الرافعي قد اقترح حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية " الواردة في المادة الثانية مشيرا إلي أن النص علي تمتع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد بالاستقلالية تدخل في مدلول الهيئات المستقلة وحذف هذه العبارة لن يؤثر علي نشاط الهيئة فهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، ووافق المجلس علي هذا المقترح.

وبعد أخذ الموافقة علي المادة بعد التعديل المقترح وبدء مناقشة المادة الثالثة طالب ممثل الحكومة باعادة عبار" تتمتع بالاستقلالية" مؤكدا أنها عبارة مهمة جدا ولابد للهيئة أن تكون مستقلة لاستقلالية ضمان الجودة والاشراف علي المدارس والتقييم، فضلا عن أن هناك وزارات كثيرة جدا معنية بهذا القانون.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا للحكومة: أن المادة حسمت وتم التصويت عليها وعبارة "تتمتع بالاستقلالية" لها مدلول قانوني ودستوري لم يتوافر في هذه الحالة ومن الممكن أن يكون لها انعكاس آخر وهو ما تحرز منه المجلس.

موضوعات متعلقة

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021


الصور

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

image description

سجدت شكرًا.. القصة الكاملة لمنح «سيدة التروسيكل» عقود شقة ومحل استجابة للرئيس

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تحذير شديد من الحرارة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالكود الترم الأول | خطوه بخطوه

لينك سريع| نتيجة أولى ثانوي بالكود | الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021

الإمارات تستضيف أسبوع المناخ الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يفض المنازعات بين الناشر والمؤلف

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ووزارة الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

العلامة الثالثة فى فن الأجداد.. رحيل «أحمد عبد الوهاب» صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60