محادثات نمساوية أوروبية حول أزمة كورونا وملفات روسيا وغرب البلقان

أجرى ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، اليوم الإثنين، محادثات مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فى بروكسل، تضمنت الأوضاع فى روسيا ودول غرب البلقان.وقال بيان للخارجية النمساوية، اليوم الإثنين، إن المحادثات الثنائية النمساوية الأوروبية كانت ممتازة وتأتي في إطار التشاور والتحضير لاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.وأوضح البيان أن المحادثات تطرقت أيضا إلى التدابير الأوروبية المتخذة في معالجة أزمة كورونا وسبل تسهيل عملية التوزيع العادل والمتوازن للقاحات الجديدة.