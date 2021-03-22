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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محادثات نمساوية أوروبية حول أزمة كورونا وملفات روسيا وغرب البلقان

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:01 م
ألكسندر شالينبرج
ألكسندر شالينبرج
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أجرى ألكسندر شالينبرج، وزير خارجية النمسا، اليوم الإثنين، محادثات مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فى بروكسل، تضمنت الأوضاع فى روسيا ودول غرب البلقان.

وقال بيان للخارجية النمساوية، اليوم الإثنين، إن المحادثات الثنائية النمساوية الأوروبية كانت ممتازة وتأتي في إطار التشاور والتحضير لاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أن المحادثات تطرقت أيضا إلى التدابير الأوروبية المتخذة في معالجة أزمة كورونا وسبل تسهيل عملية التوزيع العادل والمتوازن للقاحات الجديدة.

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