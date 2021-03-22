المالكى: الاتصالات مع الجنائية الدولية ستستمر رغم معيقات الاحتلال

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينى رياض المالكي، أن الاحتلال أبلغ طواقم وزارة الخارجية على الحدود الأردنية الفلسطينية بعد التحقيق معهم بأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية خط أحمر، وسيتم تنفيذ عقوبات في حال استمرار الوزارة في المضي قدما والتنسيق مع الجنائية الدولية.وأوضح المالكى أن الاحتلال سحب منه بطاقة الشخصيات المهمة وألغى التنسيق لعودته الى فلسطين عقب إجتماعاته في المحكمة الجنائية الدولية والبحث في تسريع الاجراءات للتحقيق في جرائم الاحتلال.وأضاف المالكي في حديث مع اذاعة صوت فلسطين صباح اليوم الاثنين، أن بطاقة الـ vip الخاصة به منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات ولم تجدد وهي للسفر في مهمات خارجية رسمية تمثل دولة فلسطين.وتابع المالكي " رغم كل المعيقات إلا أن الاتصالات ستستمر مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".وأشار المالكي إلى أن اللقاء مع المدعية العامة للجنائية الدولية أكد على ضرورة التسريع في فتح التحقيق ونقل الملفات في الفترة الانتقالية للرئيس الجديد وأن يكون هناك خطوات عملية على الأرض للاستمرار عليها بدلا من دراسة الملفات من جديد من الفريق الجديد للمحكمة.وحول التحركات الدبلوماسية أكد المالكي ان اجتماع مجلس الامن في ال 25 من الشهر الجاري سيبحث في الحالة الفلسطينية وستطالب بعثة فلسطين بتنفيذ القرار 2334 الذي ادان الاستيطان، موضحا انه سيتم عقد اجتماعات مع السفراء العرب والترويكا العربية في الولايات المتحدة والطلب منهم التواصل مع الأمم المتحدة ومجلس الامن للدفع لعقد مؤتمر دولي للسلام وإدانة جرائم الاحتلال.