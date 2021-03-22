الصحة: دفعات «سينوفارم» ساعدت على تطعيم المواطنين والأطقم الطبية ضد كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدفعات التى وردت لمصر من لقاح «سينوفارم»، ساعدت مصر على بدء تطعيم الأطقم الطبية والمواطنين ضد فيروس كورونا.وأضافت: سنتلقى المزيد من اللقاحات من خلال التحالف الدولى للقاحات والأمصال "الجافى" خلال الفترة المقبلة.وتابعت: اتفقنا مع السفير الصيني على لقاحات جديدة ستصل لمصر خلال الفترة المقبلة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن، بالتعاون مع السفير الصيني بالقاهرة، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت، أول أمس، وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بإجمالى 300 ألف جرعة.وأوضحت أن الشحنة السابقة التى بلغت 300 ألف جرعة تم اعتمادها من جانب الهيئة العليا للدواء، وسيتم توزيعها على كافة مراكز اللقاح.