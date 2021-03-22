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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد أنه يولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات مع الكويت

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:38 م
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
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أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" أنه يولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات مع الكويت، معربا عن رغبة بلاده في العمل مع الكويت لدفع الصداقة التقليدية قدما، وتعزيز التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق" بما يفيد شعبي البلدين.

وقال بينج – خلال تبادل رسائل التهنئة اليوم الاثنين، مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين -"إنه منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 50 سنة، تميزت الصداقة التقليدية بينهما بالثبات، مضيفا أنه خلال السنوات الأخيرة، أسست الدولتان الشراكة الاستراتيجية وشهدت الثقة السياسية المتبادلة عمقا متزايدا، وحقق الجانبان نتائج مثمرة في شتى المجالات، ودعمت الدولتان بعضهما البعض في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الكبرى، وعملا على التنسيق المكثف في الشؤون الدولية والإقليمية".

وأضاف بينج "إنه بعد تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، تضامن البلدان معا لمكافحة الوباء بشكل مشترك، ما يعكس المستوى العالي للعلاقات بينهما".

وتابع بينج "أنه يولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات بين البلدين، وأنه على استعداد للعمل مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لاتخاذ الذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فرصة لإحياء الصداقة التقليدية وتعميق التعاون في شتى النواحي تحت إطار البناء المشترك لـ"لحزام والطريق" وجلب الفوائد للدولتين والشعبين".

ومن جانبه، تبادل "لي كه تشيانغ" رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) رسائل التهنئة مع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس الوزراء لدولة الكويت، احتفالا بالذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات بين الدولتين، معربا عن رغبة الصين في العمل مع الكويت للسعي من أجل تنمية أكبر للشراكة الاستراتيجية، لاسيما وأنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 50 عاما، حققت الدولتان انجازات كبيرة في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحية والمالية والتبادلات الثقافية والشعبية.

وتبادل أيضا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ونظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح برقيات التهاني بهذه المناسبة، حيث قال وانغ إن العلاقات الصينية الكويتية شهدت تطورا مستمرا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 50 عاما، حيث عمق الجانبان الثقة السياسية المتبادلة بينهما، وحققا ثمارا وافرة للتعاون العملي في مختلف المجالات، وحافظا على تعاون وتنسيق مكثف في الشؤون الدولية والإقليمية، وساعد كل منهما الآخر في مكافحة وباء كوفيد -19، مؤكدا استعداد بلاده لبذل جهود مشتركة مع نظيره الكويتي لتطبيق الآراء المشتركة المهمة التي اتفق عليها قادة البلدين، ودفع التطور المستمر والعميق لعلاقات التعاون الودية بينهما؛ للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الصينية الكويتية إلى مستوى أعلى.

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