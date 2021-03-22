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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مفتي روسيا: مؤتمر الأوقاف أصبح مدرسة في خدمة قضايا الدين والوطن

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:37 م
الشيخ نفيع الله عشيروف
الشيخ نفيع الله عشيروف
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قال مفتي عام ورئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي القسم الآسيوي من روسيا الاتحادية، الشيخ نفيع الله عشيروف، إن المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة أصبح مدرسة وإرشادًا لخدمة قضايا الدين والوطن.

وذكرت وزارة الأوقاف المصرية - في بيان اليوم - أن الوزير، الدكتور محمد مختار جمعة، تلقى خطابا من مفتي عام ورئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي القسم الآسيوي من روسيا الاتحادية، أشاد فيه بأعمال المؤتمر الدولي الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي عقد بالقاهرة في الفترة من 13-41 مارس 2021م، بعنوان: "حوار الأديان والثقافات"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أشاد المفتي بجهود وزير الأوقاف في نشر ثقافة السلم والحوار لتحقيق الأمن المجتمعي، وترسيخ القيم الفقهية في بناء دولة معاصرة، والعمل على استقرارها وازدهارها والحفاظ على أمنها وأمانها لجميع مواطنيها.

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