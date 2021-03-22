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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تجديد ندب هشام فاروق مساعدا لوزير التعليم العالي

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:36 م
هشام فاروق
هشام فاروق
ريم محمود _ اسراء جمال
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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا، بتجديد ندب الدكتور هشام فاروق الأستاذ الباحث بمعهد بحوث الإلكترونيات، مساعدًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي لمدة عام.

هشام فاروق حاصل على الدكتوراه في مجال الإلكترونيات والاتصالات من كلية الهندسة بجامعة القاهرة 2001، كما حصل على العديد من الجوائز مثل جائزة التمييز العلمي ERI لعام 2017 و2018 على التوالي، وجائزة أفضل مقالة علمية Cogent Engineering Journal لعام 2019، وحصل على الميدالية الذهبية في محور السياحة بمعرض (القاهرة تبتكر الخامس 2018) عن مشروع السياحة الافتراضية.
 
كما شغل العديد من المناصب منها، رئيس اللجنة المشكلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمختصة بالبنية المعلوماتية لمشروع الاختبارات الالكترونية بالجامعات الحكومية المصرية، كما شغل عضوية عدة لجان فنية منها، اللجنة الفنية لمشروع تطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي وميكنة المستشفيات الجامعية ولجنة الاتصالات والمعلومات باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

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