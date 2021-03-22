مارتن لنجدن: الجيش يضطلع بدور رئيسي في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان

أكد القائم بأعمال السفارة البريطانية في بيروت مارتن لنجدن، أن الجيش اللبناني يضطلع بدور رئيسي في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد.وشدد لنجدن - في حديث لمجلة (الجيش) التي تصدر شهريا عن القوات المسلحة اللبنانية - على أن أفضل ما يخدم مصالح لبنان هو الانفصال عن صراعات منطقة الشرق الأوسط المحتدمة حاليا وألا يكون "خطة المواجهة" في نزاعات الدول الأخرى، قائلا "إن المملكة المتحدة تريد أن ترى لبنان بلدا مستقلا وآمنا ومزدهرا".وأشار إلى أن لبنان يقع في منطقة خطرة، لكن استقراره يصب في مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي.. مضيفا: "الأمم المتحدة كانت واضحة في أن الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى التابعة للدولة اللبنانية، يجب أن تكون القوى الشرعية الوحيدة في لبنان المسئولة أمام الحكومة، ومن خلالها، أمام الشعب اللبناني".وتابع قائلا: "لدى الجيش اللبناني مهمة أساسية هي الحفاظ على أمن لبنان وشعبه، وهو يؤدي إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى دورا حيويا في الحفاظ على أمن حدود لبنان، والدفاع عنه في وجه الجماعات والأفراد الذين تؤدي أنشطتهم إلى إلحاق الضرر بالبلد".وأشار إلى أن المملكة المتحدة والدول الأخرى الصديقة للبنان قدمت دعما كبيرا في المجالات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والإنسانية في ظل الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد، غير أن المطلوب هو التوصل إلى حل سياسي لهذه القضايا، وأن تتشكل حكومة لبنانية تكون قادرة على إجراء إصلاح حقيقي وأن هذا الأمر مسئولية السياسيين اللبنانيين وليس غيرهم.