جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

انطلقت اليوم بجامعة أسيوط، الدورة التدريبية المتخصصة في " استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمي"، والتي نظمتها المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير بالتعاون مع قسم الأمراض الباطنة بكلية الطب شارك في الفاعليات، كل من الدكتورة مها غانم نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يوسف صالح وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الطاهر أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب، والدكتور وائل عباس الأستاذ بقسم أمراض الباطنة ومنسق المؤسسة لصعيد مصر ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد خورشيد رئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، وأطباء من مديرية الصحة، المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير.ومن جانبه أوضح الدكتور يوسف صالح أن جامعة أسيوط تعد واحدة من رواد جراحة المناظير على مستوى جامعات مصر ومناظير الجهاز الهضمي على وجه الخصوص، وهو ما يعد انعكاسًا للتعاون المثمر والبنّاء مع مختلف الجمعيات العلمية فى أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المحلية والعالمية للوقوف على كل ما هو جديد‪ ‬فى هذا المجال، مشيرًا إلي تميز قسم أمراض الباطنة في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي الدقيقة ودوره الرائد في صناعة المعرفة وإثراء نشاط البحث العلمي عن طريق الأبحاث العلمية المنشورة وتنظيم المؤتمرات والندوات والورش العلمية بمختلف تخصصاتها.وحول تفاصيل الدورة التدريبية أضاف الدكتور وائل عباس أن التدريب تناول عدد من المحاضرات العلمية المتخصصة لنخبة من الأساتذة من قسم الباطنة‪ ‬والجهاز الهضمي والمناظير والكبد والمؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير وذلك من خلال جلستين علميتين والتى‪ ‬اشتملت على محاضرات في مناظير القولون والمرئ والمعدة، وكيفية إجراء المناظير بصورة مثالية، إلى جانب أهمية التحكم في الأحماض لمنع خلل التنسج العلوي، وكذلك أساسيات استئصال البكتين المتعددة.