استمرار حركة الملاحة في الإسكندرية والدخلية رغم وجود رياح محملة بالأتربة

استمرت حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة، رغم وجود رياح محملة بالأتربة أثرت على حركة المشاة.وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع- في بيان اليوم - إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.بدوره، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء بتوخي الحذر ورفع درجة الاستعداد وسرعة الانتقال عند تلقي أي إشارات استغاثة؛ حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية؛ لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.يذكر أن الإسكندرية تتعرض إلى نوة، وذلك قبل موعدها بيومين، وتستمر لمدة 6 أيام تصاحبها رياح شرقية.