انطلاق عدة حملات للتطعيم ضد كورونا في أذربيجان

انطلقت المرحلة الثانية من التطعيم بين أعضاء البرلمان الأذري ضد الإصابة بفيروس كوفيد-19.وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن النواب سيحصلون على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا كما هو مقرر، على أساس طوعي.وفي الوقت نفسه، بدأت حملة تطعيم تستهدف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا في أذربيجان اعتبارًا من اليوم، بعدما قررت السلطات التركيز على تلك الفئة العمرية.وكان شهمار موفسوموف مساعد الرئيس الأذربيجاني قد أعلن منذ أيام في إحاطة لمجلس الوزراء أن البلاد ستبدأ في 22 مارس تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ضد فيروس كورونا، في إطار الحملة التي بدأتها أذربيجان بالفعل في 18 يناير الماضي، وتم بموجبها تلقيح نحو 482.664 شخص ضد الفيروس، على أن تستمر حملة التلقيح بنجاح في جميع مناطق البلاد.