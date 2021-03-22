بدء أعمال الرصف بـ24 شارعًا فى «أبوقرقاص» بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عن بدء أعمال الرصف لـ24 شارع بالمدينة، تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بسرعة تنفيذ خطة المحافظة، لتطوير المناطق والطرق والشوارع المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى جميع مراكز المحافظة.من جانبه تابع الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أعمال رصف ٢٤ شارعًا بالمدينة، وهي شوارع، (طلعت حرب الكنيسة القبطية، توت عن عنخ آمون، الجامع البحري، العجايبى، كليوباترا، الجيش، الخلفاء، النحاسين، الملك الصالح، ناصر، جورجى، الأزهر، الحسيني، التجارة، عثمان بن عفان، بالإضافة إلى 8 شوارع عرضية من امتداد شارع مكة).وكلف رئيس المدينة إدارة الإشغالات، وشرطة المرافق، بإزالة أي إشغالات تعوق أعمال الرصف بالشوارع، مؤكدًا على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف نظرًا لأهمية استخدام الشوارع وإنجاز الأعمال بجودة عالية لتخفيف العبء على مستخدمي الطريق.