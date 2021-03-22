رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء أعمال الرصف بـ24 شارعًا فى «أبوقرقاص» بالمنيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:02 م
أعمال الرصف
أعمال الرصف
المنيا ـ على حسين
طباعة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عن بدء أعمال الرصف لـ24 شارع بالمدينة، تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بسرعة تنفيذ خطة المحافظة، لتطوير المناطق والطرق والشوارع المتهالكة ورفع مستوى الخدمات وتحسين الأداء الخدمي على مستوى جميع مراكز المحافظة.

من جانبه تابع الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أعمال رصف ٢٤ شارعًا بالمدينة، وهي شوارع، (طلعت حرب الكنيسة القبطية، توت عن عنخ آمون، الجامع البحري، العجايبى، كليوباترا، الجيش، الخلفاء، النحاسين، الملك الصالح، ناصر، جورجى، الأزهر، الحسيني، التجارة، عثمان بن عفان، بالإضافة إلى 8 شوارع عرضية من امتداد شارع مكة).

وكلف رئيس المدينة إدارة الإشغالات، وشرطة المرافق، بإزالة أي إشغالات تعوق أعمال الرصف بالشوارع، مؤكدًا على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف نظرًا لأهمية استخدام الشوارع وإنجاز الأعمال بجودة عالية لتخفيف العبء على مستخدمي الطريق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس


الصور

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

image description

طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

image description

جامعة أسيوط: 25 إصابة بكورونا داخل المستشفيات الجامعية

الأكثر قراءة

الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

«التامنة شمال».. مجموعة قصصية جديدة عن دار فكرة

%50 خصومات على إصدارات نهضة مصر في معارض الإسكندرية والشيخ زايد للكتاب

مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الأول لأطفال أهل مصر بالعاصمة