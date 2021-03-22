بحد أقصى 1200 كلمة.. «الهجرة» تستقبل مقترحات تطوير الصناعة

دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الطلاب المصريين الدارسين بالخارج إلى إرسال مقترحاتهم لتطوير قطاع الصناعة في مصر.وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك إن مركز الهجرة للحوار يستقبل جميع الأوراق البحثية من قبل الطلاب المصريين الدارسين بالخارج على أن تكون المقترحات والأفكار فيما يتراوح بين 400 و1200 كلمة بحد أقصى 3 صفحات.وأوضحت أنها تستقبل أوراق بحثية لـ«تطوير وتوطين الصناعة المصرية» من الشباب المصريين الدارسين بالخارج ضمن مبادرة «مصر تستطيع» بشرط أن يكونوا من أعضاءً بـ«مركز وزارة الهجرة للحوار»، وذلك على البريد الإليكتروني:وناشدت الوزارة شباب الدارسين بالخارج الذين لم يحصلوا على عضوية مركز الحوار، أن يقوموا بالتسجيل حتى يستطيعوا المشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم وأوراقهم البحثية.. من هنا:https:medcegypt.netregisterوأشارت إلي أن أبرز أهداف مبادرة «مصر تستطيع»: الارتقاء بالصناعة المحلية، وحل المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، ومناقشة فرص النمو والتصدير، وتوطين الصناعات وتطوير البنية التحتية، ومناقشة إستراتيجية التمويل الصناعي في مصر، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.