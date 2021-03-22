وزيرة الصحة: تسلمنا 600 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» حتى الآن

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن التاريخ شاهد على مدى عمق العلاقات بين مصر والصين، وهو ما أثمرت عنه دفعات لقاح فيروس كورونا.وأضافت «زايد»، أن إجمالي الشحنات التي وردت إلى مصر من لقاح كورونا الصيني «سيفونارم» تبلغ ٦٠٠ ألف جرعة حتى الآن.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأن، بالتعاون مع السفير الصيني بالقاهرة، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت أول أمس وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بإجمالى 300 ألف جرعة.وأوضحت أن الشحنة السابقة التى بلغت 300 ألف جرعة تم اعتمادها من جانب الهيئة العليا للدواء وسيتم توزيعها على كافة مراكز اللقاح.