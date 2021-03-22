وزيرة الصحة: «سينوفارم» من أقوى اللقاحات فى مواجهة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يسعدنا تلقى مصر ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح سينوفارم، الذي يعتبر من أقوى اللقاحات التى تم استحداثها فى جائحة كورونا.وتابعت قائلة: باسمى واسم الشعب المصرى أتوجه بكل الشكر لسفير الصين لهذه الهدية القسمة وفى هذا الوقت المهم.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن، بالتعاون مع السفير الصيني بالقاهرة، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت أول أمس وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" بإجمالى 300 ألف جرعة.وأوضحت أن الشحنة السابقة التى بلغت 300 ألف جرعة تم اعتمادها من جانب الهيئة العليا للدواء وسيتم توزيعها على كل مراكز اللقاح.