زيمبابوي تحصل على 400 ألف جرعة إضافية من لقاح كورونا الصيني

ذكرت وزارة الصحة في زيمبابوي أنها حصلت على 400 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) وذلك في الوقت الذي تكثف فيه جهودها لتنفيذ برنامجها للتطعيم الذي بدأته منذ قرابة شهر.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن جرعات لقاح سينوفارم نُقلت في رحلة مستأجرة لشركة طيران زيمبابوي، وتتكون من 200 ألف جرعة تبرعت بها الصين، بالإضافة إلى 200 ألف جرعة أخرى جلبتها زيمبابوي، مشيرة إلى أنه "كان هناك تبرع آخر بمئة ألف جرعة من اللقاح الصينى مخصصة لناميبيا نُقلت على الرحلة ذاتها".ونوّه إلى أن زيمبابوي كانت قد حصلت على أول شحنة من جرعات اللقاح الصيني وتتألف من 200 ألف جرعة تبرعت بها الصين يوم 18 فبراير الماضي.وقال رئيس زيمبابوى، إيمرسون إمنانجاجوا، معلقا على تلقي اللقاح الصيني، إن: "هذه التبرعات تعتبر شهادة على تنامي علاقات الصين مع زيمبابوي".وأكد رئيس زيمبابوي: أن "هذا الحدث يشكل محورا هاما في تطور ودعم علاقاتنا الثنائية والتعاون لمكافحة وباء كورونا، وتضامن الصين ومساعدتها المستمرة لنا يخفف من أعبائنا خلال هذه الفترة التي كان من الممكن أن تكون صعبة إذا لم نحصل على هذه المساعدة".تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 36504 حالات، وبلغ إجمالي المتعافين 34051 متعافيا، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1504 حالات.وتسعى زيمبابوي إلى تطعيم 60% من سكانها أي ما يعادل عشرة ملايين شخص بحلول نهاية العام المقبل.