رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيمبابوي تحصل على 400 ألف جرعة إضافية من لقاح كورونا الصيني

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:27 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
ذكرت وزارة الصحة في زيمبابوي أنها حصلت على 400 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) وذلك في الوقت الذي تكثف فيه جهودها لتنفيذ برنامجها للتطعيم الذي بدأته منذ قرابة شهر.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن جرعات لقاح سينوفارم نُقلت في رحلة مستأجرة لشركة طيران زيمبابوي، وتتكون من 200 ألف جرعة تبرعت بها الصين، بالإضافة إلى 200 ألف جرعة أخرى جلبتها زيمبابوي، مشيرة إلى أنه "كان هناك تبرع آخر بمئة ألف جرعة من اللقاح الصينى مخصصة لناميبيا نُقلت على الرحلة ذاتها".

ونوّه إلى أن زيمبابوي كانت قد حصلت على أول شحنة من جرعات اللقاح الصيني وتتألف من 200 ألف جرعة تبرعت بها الصين يوم 18 فبراير الماضي.

وقال رئيس زيمبابوى، إيمرسون إمنانجاجوا، معلقا على تلقي اللقاح الصيني، إن: "هذه التبرعات تعتبر شهادة على تنامي علاقات الصين مع زيمبابوي".

وأكد رئيس زيمبابوي: أن "هذا الحدث يشكل محورا هاما في تطور ودعم علاقاتنا الثنائية والتعاون لمكافحة وباء كورونا، وتضامن الصين ومساعدتها المستمرة لنا يخفف من أعبائنا خلال هذه الفترة التي كان من الممكن أن تكون صعبة إذا لم نحصل على هذه المساعدة".

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 36504 حالات، وبلغ إجمالي المتعافين 34051 متعافيا، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1504 حالات.

وتسعى زيمبابوي إلى تطعيم 60% من سكانها أي ما يعادل عشرة ملايين شخص بحلول نهاية العام المقبل.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم


الصور

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

image description

طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

الأكثر قراءة

الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

قطاع السياحة في ألمانيا ينتقد قواعد الحجر الصحي الجديدة المحتملة

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
لواء.حمدى البطران
يوناني يكتب عن ديروط
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
المزيد

الثقافة

«التامنة شمال».. مجموعة قصصية جديدة عن دار فكرة

%50 خصومات على إصدارات نهضة مصر في معارض الإسكندرية والشيخ زايد للكتاب

مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الأول لأطفال أهل مصر بالعاصمة