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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محتجون يهاجمون مركزًا للشرطة في إنجلترا

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:18 م
محتجون يهاجمون مركزًا
محتجون يهاجمون مركزًا للشرطة في إنجلترا
منار أحمد
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أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، بأن هناك هجوما لمحتجين غاضبين في مدينة بريستول، جنوب غربي إنجلترا، على مركز للشرطة، ما أدى إلى إصابة عدد من أفرادها، واشتعال النيران بعدد من سيارات المركز.

وقالت الشرطة البريطانية إن شرطيين أصيبا بجروح خطيرة، وأضرمت النار في سيارتي شرطة على الأقل في مدينة بريستول خلال أعمال عنف بعد احتجاج سلمي.

واحتشد آلاف المتظاهرين يوم الأحد في وسط المدينة، متجاهلين قيود كوفيد- 19، للاحتجاج على مشروع قانون حكومي في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات في الشوارع.

وقالت القوة المحلية إن المظاهرة بدأت سلميا، لكن تحولت لاحقا إلى قيام أقلية صغيرة بأعمال عنف، وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على «تويتر» إن ما حدث في بريستول "غير مقبول".

وأضافت: "لن يتم التغاضي مطلقا عن أعمال البلطجة والإخلال بالنظام التي تقوم بها أقلية.. أفراد شرطتنا يعرضون أنفسهم للخطر لحمايتنا جميعا.. أتعاطف مع الشرطيين المصابين".

ونقل اثنان من أفراد الشرطة إلى المستشفى، أحدهما مصاب بكسر في الذراع والآخر بكسر في الضلوع، فيما تعرض آخرون لعنف وسباب، كما تعرض الجزء الخارجي من مركز للشرطة في وسط المدينة للتخريب.


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