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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بـ 20 ألف ضابط ..الشرطة الإسرائيلية تنتهي من استعدادات تأمين الانتخابات

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:26 م
جريدة الدستور
سارة شريف
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أفادت تقارير في الإعلام الإسرائيلي أن الشرطة الإسرائيلية أكملت الاستعدادات اللازمة لانتخابات غداً 23 مارس، وسيعمل حوالي 20 ألف ضابط وشرطة حدود ومتطوعين في مهام مختلفة في محيط صناديق الاقتراع وعلى الطرقات والمحاور الرئيسية في مختلف أنحاء إسرائيل، بحسب البيان الرسمي للشرطة الإسرائيلية.

وأكدت الشرطة أنها ستتعامل بحزم وصرامة مع أية محاولة للإخلال بالنظام العام، وتشويش سير الانتخابات، وستتصدى لأي عمل تحريضي أو ينطوي على التزوير، كما سيفرض طوق أمني على المناطق الفلسطينية وستكثف الشرطة تواجدها على امتداد خط التماس.

وبحسب بيان المتحدث باسم الشرطة، سيتم نشر الآلاف من رجال الشرطة في مختلف مراكز الاقتراع، وأشار البيان إلى أنه "يجب أن يحمي النظام العام السلم والأمن العامين ويضمن سير العملية الديمقراطية بسلاسة وفقا للقانون" وتابع "الشرطة الإسرائيلية لن تسمح بانتهاك النظام العام وقانون الانتخابات وستعمل على اتخاذ إجراءات وإنفاذها ضد أي محاولة".

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الشرطة الإسرائيلية، في يوم الانتخابات، إذا لزم الأمر، لجنة الانتخابات والهيئات الأخرى في منع أي محاولة لتقويض الإدارة السليمة للانتخابات، دعت الشرطة الجمهور إلى التصرف بمسئولية والامتثال للتعليمات.

وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة سيحصل حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 30 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست، مقابل 20 مقعداً لخصمه يائير لبيد، على رأس حزب يش عتيد وما يقرب من 12 مقعداً لليمين- أحزاب الجناح بقيادة جدعون ساعر ونفتالي بينيت.

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